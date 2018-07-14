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Франція – Хорватія: арбітр матчу Пітана порівняв своє призначення на фінал ЧС-2018 із народженням дитини

10:26 5 Читать на русском
Франція – Хорватія: арбітр матчу Пітана порівняв своє призначення на фінал ЧС-2018 із народженням дитини
Нестор Пітана / фото: ФІФА

Аргентинський арбітр Нестор Пітана, який обслуговуватиме фінальний матч чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія, з нетерпінням чекає вирішального поєдинку.

За словами Пітани, призначення на фінальний матч ЧС-2018 можна порівняти з народженням дитини. До слова, це буде вже 5-й поєдинок для аргентинського рефері на цьогорічному Мундіалі.

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"В емоційному плані в моєму житті рідко траплялося щось подібне. Це неймовірні відчуття, мене переповнюють емоції. Я б порівняв це з тим моментом, коли дізнався, що стану батьком. І те, і інше означає величезну відповідальність і готовність жертвувати собою.

Кожна дитина, яка любить футбол, мріє опинитися в фіналі чемпіонату світу. Наша команда багато працювала, щоб заслужити це право. Це одна з найбільших нагород, яку можна отримати у світі суддівства. Тепер ми хочемо гідно завершити свою роботу", – цитує Пітану офіційний сайт ФІФА.

Цікаво, що незадовго до чемпіонату світу Пітана припустився жахливого фейлу в одному з матчів.

До слова, матч Франція – Хорватія розпочнеться завтра о 18:00.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
1
дн
:
7
год
:
30
хв
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Арбітри Нестор Пітана Нестор Пітана
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