Франція – Хорватія: арбітр матчу Пітана порівняв своє призначення на фінал ЧС-2018 із народженням дитини

Аргентинський арбітр Нестор Пітана, який обслуговуватиме фінальний матч чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія, з нетерпінням чекає вирішального поєдинку.

За словами Пітани, призначення на фінальний матч ЧС-2018 можна порівняти з народженням дитини. До слова, це буде вже 5-й поєдинок для аргентинського рефері на цьогорічному Мундіалі.

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"В емоційному плані в моєму житті рідко траплялося щось подібне. Це неймовірні відчуття, мене переповнюють емоції. Я б порівняв це з тим моментом, коли дізнався, що стану батьком. І те, і інше означає величезну відповідальність і готовність жертвувати собою.

Кожна дитина, яка любить футбол, мріє опинитися в фіналі чемпіонату світу. Наша команда багато працювала, щоб заслужити це право. Це одна з найбільших нагород, яку можна отримати у світі суддівства. Тепер ми хочемо гідно завершити свою роботу", – цитує Пітану офіційний сайт ФІФА.

Цікаво, що незадовго до чемпіонату світу Пітана припустився жахливого фейлу в одному з матчів.

До слова, матч Франція – Хорватія розпочнеться завтра о 18:00.