"У першому таймі ми не змогли досягти того, чого хотіли. У другому таймі у нас було більше моментів, Франція могла забити набагато більше, ніж забила. Ми не були настільки ефективними в першому таймі, але це тому, що наш суперник грав приблизно на такому ж рівні.

Завершення прокляття чемпіонів та дубль Мбаппе у відеоогляді поєдинку Франція – Данія – 2:1

Франція змогла бути небезпечною в атаці, маючи хороший баланс між атакувальними гравцями, їхнім рухом та моментами один для одного. Я дуже пишаюся тим, що мої гравці зробили сьогодні ввечері. Прокляття чемпіонів? Мені не полегшало, тому що я не хвилювався. Обстановка не найспокійніша, але я обов'язково йтиму до кінця разом із гравцями, які присутні. Статистика створена для того, щоб її змінювати. У нас є командний дух на полі та поза ним, і ми це показали. Це нам знадобиться для того, що нас очікує.

Мбаппе? Кіліан – винятковий гравець, я повторював це неодноразово. Він може зробити різницю в грі. Завдяки йому суперникам доводиться переглядати свою структуру. Мбаппе підтримують інші члени команди, він винятковий гравець, який є частиною виняткової команди. Навколо нього є інші гравці, які дозволяють йому звільнитися з-під опіки. Більшість з них не мають 50 матчів у національній збірній, але вони на високому рівні. Це результативний, якісний склад.

Мбаппе є лідером. Є три типи лідерства: фізичне, технічне і ментальне. Я не думаю, що лідерство проявляється лише в чомусь одному. Не хвилюйтеся через те, що немає Поля Погба, є інші гравці, які можуть підвищити голос. Кіліан – один із тих технічних лідерів. Це теж форма лідерства. Він як потяг на полі, який змушує інших рухатися", – цитує Дешама The Athletic.

Франція обіграла Данію і стала першим учасником плей-офф ЧС-2022 – Мбаппе оформив дубль, "прокляття чемпіонів" знято