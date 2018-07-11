Франція – Бельгія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бельгії.

"Вже бачив фотографії того, що відбувається у Франції, але не варто забігати вперед. Найголовніший матч у нас буде в неділю. Два роки тому на Євро нам було дуже боляче. Тоді ми хотіли зробити людей щасливими, але не вийшло. Сподіваюся, що у фіналі ми доставимо нашим уболівальникам більше задоволення, ніж минулого разу.

Франція – Бельгія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми провели 49 днів разом. Хтось міг повірити, що ми вийдемо у фінал чемпіонату світу? Ні! Але зараз у нас є час відпочити, відновитися, зустрітися з сім'ями, які приїхали нас підтримати. Завтра подивимося матч, в якому визначиться наш суперник. І будемо готуватися. Треба все зробити правильно, а не так, як два роки тому.

Чи розповідаю я про перемогу Франції на ЧС-1998 нинішній команді? Ніколи не проводжу таких порівнянь. Зараз інший час, як я можу з ними розмовляти про гравців 20-річної, 10-річної давності? Я тут для того, щоб вони написали свою історію. Я не дивлюся в минуле – так ти не пройдеш далеко вперед", – цитує Дешама офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018 Франція – Бельгія: долю півфіналу вирішує "золотий гол", Мбаппе і Дешам ставлять історичні рекорди