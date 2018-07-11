Франція – Бельгія: післяматчева прес-конференція Роберто Мартінеса

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився враженнями від матчу проти Франції в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Думаю, що сьогодні була важка гра. Було не так багато моментів, які вирішили б результат матчу. Коли почали другий тайм, мені здавалося, що ми виглядаємо сильніше. Ми не бачили небезпечних контратак у виконанні обох команд за всі 90 хвилин. Але потрібно віддати належне французам, вони добре оборонялися. Нам чогось не вистачало – можливо, чарівництва. Або удачі. Потрібно прийняти поразку і привітати французів з виходом у фінал.

Франція – Бельгія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Бельгії не вистачило зібраності в останній третині гри. Було багато непоганих навісів, проходів Азара, але вони забили перший гол і закрилися повністю. Ми хотіли виграти цей турнір, тому атмосфера в роздягальні зараз не дуже хороша. Але я пишаюся своїми хлопцями. У мене немає до них претензій.

У Мбаппе винятковий талант. Він дає те, що необхідно команді. Видно, що команда користується його якостями, створює йому можливості для відриву.

Команді не вистачає свіжості? Так, втома є. Але для того, щоб стати чемпіоном світу, потрібно впоратися з усім. З втомою, перельотами, Бразилією, з відсутністю гравців – з усім. Це нормально. Але, повторюся, ми поступилися лише в одному стандарті", – цитує Мартінеса офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018, 1/2: Франція перемогла Бельгію і вийшла у фінал