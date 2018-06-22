Франція – Австралія: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Австралії.

"Перший матч завжди дуже важливий. Нам вдалося сьогодні перемогти, тому ми в кращому положенні. Хороша австралійська збірна повторила те, що робила в попередніх матчах. Нам не вистачало швидкості руху і швидкості передач. Погано вдавалися перехоплення, це зіграло на руку австралійцям.

Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Є різні причини такого важкого початку. Ми не дуже добре почали, але ми блокували австралійців високо, могли ще вище. У цьому було не дуже багато порядку, але вони закінчили матч з однією гольовою можливістю – пенальті.

Я не хочу виправдовуватися, справа не в молодості нашої команди. За останні чотири чемпіонати світу Франція тільки раз стартувала з перемоги. Австралія – не найсильніша збірна, але у неї є свої хороші якості. Перший матч вийшов простим тільки для Росії, у всіх інших – складності.

Проблеми в атаці? Я б не назвав їх жахливими. Ми дали суперникові грати в їх ритмі, не змогли увімкнути швидкість, цього і не вистачило. Не можна сказати, що ми не знали, що робити. Просто ми робили це погано. Ми дали Австралії можливість перебудовуватися – в цьому проблема", – цитує Дешама Sport24.