Франція – Австралія: післяматчева прес-конференція Берта ван Марвейка

Головний тренер збірної Австралії Берт ван Марвейк поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Франції.

"Гордість і розчарування. Я думаю, що ми добре попрацювали. Ніхто не очікував від нас такої гри проти Франції. Було чимало ситуацій, коли вони не знали, що з нами робити. Самі французькі гравці це говорили. Вони забили гол-щасливчик наприкінці, але перед тим, як рахунок став 2:1, у нас був непоганий момент – ми його не використали.

Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після такого матчу можна покладатися на себе в наступних іграх. Останні чотири тижні ми працювали так, що я і сьогодні був упевнений у своїй команді. Мене запитували чи не боюся я поразки з рахунком 0:5. Сьогоднішній матч показав, що ми не та команда, яка може програвати з таким рахунком.

Я знаходився в не найвдалішій точці, щоб бачити епізод з пенальті, але мені здається пенальті там не було.

Коли арбітр пішов дивитися відеоповтор, я сподівався, що арбітр буде чесним, тим більше він звірявся з екраном. Я отримав чимало коментарів, з десяти сім говорили, що пенальті був. Арбітру довелося приймати важке рішення, але він перебував близько до епізоду і не побачив пенальті. Він теж людина, людині властиво помилятися.

Всі зараз говорять про технології VAR, але мені здається це тільки початок. Нам потрібно багато чому навчитися в цій системі", – цитує ван Марвейка Sport24.