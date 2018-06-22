toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Франція – Австралія: післяматчева прес-конференція Берта ван Марвейка

16 червня 16:03 249 Читать на русском
Франція – Австралія: післяматчева прес-конференція Берта ван Марвейка
Берт ван Марвейк / Австралія

Головний тренер збірної Австралії Берт ван Марвейк поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Франції.

"Гордість і розчарування. Я думаю, що ми добре попрацювали. Ніхто не очікував від нас такої гри проти Франції. Було чимало ситуацій, коли вони не знали, що з нами робити. Самі французькі гравці це говорили. Вони забили гол-щасливчик наприкінці, але перед тим, як рахунок став 2:1, у нас був непоганий момент – ми його не використали.

Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після такого матчу можна покладатися на себе в наступних іграх. Останні чотири тижні ми працювали так, що я і сьогодні був упевнений у своїй команді. Мене запитували чи не боюся я поразки з рахунком 0:5. Сьогоднішній матч показав, що ми не та команда, яка може програвати з таким рахунком.

Я знаходився в не найвдалішій точці, щоб бачити епізод з пенальті, але мені здається пенальті там не було.

Коли арбітр пішов дивитися відеоповтор, я сподівався, що арбітр буде чесним, тим більше він звірявся з екраном. Я отримав чимало коментарів, з десяти сім говорили, що пенальті був. Арбітру довелося приймати важке рішення, але він перебував близько до епізоду і не побачив пенальті. Він теж людина, людині властиво помилятися.

Всі зараз говорять про технології VAR, але мені здається це тільки початок. Нам потрібно багато чому навчитися в цій системі", – цитує ван Марвейка Sport24.

ЧС-2018 1 тур

Франція - Австралія: Субота 16 червня 2018

Франція
Матч завершено
2 : 1
Австралія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Австралія Австралія Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк Франція - Австралія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
10
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук