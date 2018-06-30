Франція – Аргентина: післяматчева прес-конференція Хорхе Сампаолі

Головний тренер збірної Аргентини Хорхе Сампаолі поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти національної команди Франції.

"Це дуже болюча поразка. Особливо тому, що хлопці доклали стільки сил. У цій складній грі ми не досягли мети, з якою приїхали в Росію. Мені сумно, я розчарований і думаю, що це нормальні почуття. Але сьогодні я б не хотів вирішувати нічого про своє майбутнє.

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Для мене той факт, що я перебуваю тут, змушує мене думати, що я прийму рішення не зараз. Ще все дуже свіже. Поки рано аналізувати помилки. Ми знали, чого хотіли досягти сьогодні.

Нам вдалося забити два голи, але після цього ми втратили перевагу. Є кілька факторів, які потрібно врахувати. Ми не змогли контролювати гру. До того ж Франція дуже швидко переходить з оборони в атаку. Ми знали, що у суперника дуже швидкі гравці, і нам буде складно після втрат м'яча. Так і сталося.

У нас в складі найкращий гравець світу, і нам потрібно було всією командою організовувати ситуації, в яких він міг би створювати прекрасні моменти. Ми спробували багато різних схем: оточували його підтримкою, залишали йому вільні зони – робили все, щоб дозволити йому робити те, що він може. Іноді у нас це виходило, іноді ні", – цитує Сампаолі офіційний сайт ФІФА.