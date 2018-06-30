Франція – Аргентина: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти національної команди Аргентини.

"Так, це особливий матч для мене. Якщо я професіонал, то тому що я хочу цим всім жити! Щоб був хороший суперник, повний стадіон. У нас молода команда, але ми змогли здолати Аргентину. Ми продовжували боротися, не втрачали настрій. Саме він повів нас далі. Я, як тренер, відповідаю, особливо коли справи йдуть не так. Від цього перемогати тільки приємніше.

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У першому таймі ми вели в рахунку і у нас було багато моментів, але ми дозволили Аргентині зрівняти рахунок. Ді Марія зіграв чудово, але це ми дозволили йому проявити себе. Потім ми пропустили другий гол, але не здалися і продовжили боротися.

Що зробила сьогодні Аргентина? Це вибір Хорхе Сампаолі, і я коментувати його не можу. У Мессі було більше свободи, але ми теж змогли адаптуватися до суперника. У нас було два варіанти: забезпечувати те, щоб Мессі не отримував м'яч, або щоб хтось відволікав Мессі з м'ячем. Незважаючи на все, Мессі залишився ключовим гравцем матчу, але ми впоралися.

Наша команда значно молодша, але ми змогли проявити характер, відігралися. Навіть коли ми вели в рахунку, було важко. До того ж в такому важливому матчі Кіліан Мбаппе показав весь свій талант.

Я дуже гордий за команду і особливо за те, як ми діяли, коли матч йшов не за планом. Я радий за хлопців: вони готували себе до цього тижнями, місяцями. Ми не повинні були втратити цей шанс, і ми його не втратили", – цитує Дешама Sport24.ru.