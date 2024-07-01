Збірні Франції та Бельгії зустрічаються в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Франція – Бельгія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Меркур Шпіль-Арени в Дюссельдорфі. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки.

Франція – Бельгія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Історично Бельгія дуже важко грає із Францією. Востаннє у офіційному очному матчі "Ле блю" поступалися цьому супернику ще в далекому 1981 році. Останні поєдинки були на ЧС-2018 та у півфіналі Ліги націй 2021 року, обидва виграли французи.

Франція – Бельгія: стартові склади

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес – Канте, Чуамені, Рабйо – Тюрам, Мбаппе, Грізманн

Бельгія: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Онана, де Брюйне, Карраско – Опенда, Лукаку, Доку