toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Франков запропонував несподівану кандидатуру на посаду президента Прем’єр-ліги

09:18 596 Читать на русском
Франков запропонував несподівану кандидатуру на посаду президента Прем’єр-ліги
Артем Франков / Фото з відкритих джерел

Футбольний експерт та головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думками щодо посади очільника УПЛ.

"Вважаю, Ігоря Коломойського потрібно запросити на посаду президента УПЛ. Він свого часу балотувався в президенти Федерації. Конфлікту інтересів не буде, адже він не спонсорує зараз жодного клубу. СК Дніпро-1? Я б умовою поставив, аби він пообіцяв, що не спонсоруватиме жодного клубу і не є зацікавленою особою", – розповів Франков в програмі Вацко Live.

Франков: Не вірю, що Шахтар не стимулював Олімпік перед матчем проти Динамо

До слова, нещодавно український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що у наступному сезоні футбольний клуб Дніпро відновить своє існування.

Нагадаємо, що в сезоні 2014/2015 Дніпро зміг дійти до фіналу Ліги Європи, де в рівній боротьбі поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3. Після цього в Дніпрі почалися проблеми: спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом, згодом клуб вилетів у Першу лігу, а після цього опинився у Другій лізі. Зрештою, в сезоні 2018/19 клуб позбавили професіонального статусу.

Маріуполь – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

blog_ava
Маріуполь – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
1986
Теги
Артем Франков Ігор Коломойський Відеоновини СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією
    Німеччина — 00:16898 Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією
8
год
:
19
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук