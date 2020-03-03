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Франков виділив найкращий та два найгірші варіанти жеребкування Ліги націй для збірної України

17:20 1181 Читать на русском
Франков виділив найкращий та два найгірші варіанти жеребкування Ліги націй для збірної України
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився своїми очікуваннями перед жеребкуванням Ліги націй 2020/21.

"Сьогодні жеребкування Ліги націй в сьомій вечора, якраз перед матчем Динамо – Колос. Оптимальний для України варіант (враховуючи склад кошиків, моя особиста думка): Швейцарія, Італія, Ісландія.

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Варіантів під девізом "слово вічність з чотирьох букв ж, о, п і а" набагато більше. Наприклад: Англія, Бельгія, Німеччина. Або так: Нідерланди, Іспанія, Хорватія.

Але нічого не поробиш – маленькі принади дивізіону А. Ми цього прагнули і ми отримаємо розкішних спаринг-партнерів! Як мінімум буде цікаво", – підсумував Франков в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, жеребкування Ліги націй 2020/21 розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Теги
Збірна України жеребкування Ліга націй Україна Україна Артем Франков
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