Франков: Трансфер Ярмоленка з Борусії Д був неминучий

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував перехід хавбека Андрія Ярмоленка в Вест Хем.

"Можна назвати цей перехід неминучим кроком. Неминуче потрібно приймати із оптимізмом, бо навряд чи можна щось змінити, або підшукати кращий варіант. У Дортмунд прийшов новий тренер, купили Вольфа, є підозри, що Ярмоленку місця там немає. Тим більше, яка ймовірність, що гравцеві, який дорого коштує, нададуть другий шанс?

Ярмоленко – сьомий українець, який гратиме в АПЛ

На новому місці в Андрія досить чіткі перспективи. Його не стали б брати, якби не бачили в основі. Підозрюю, що Мануель Пеллегріні, як мінімум, дивився, що це за футболіст. І в схемі 4-2-3-1 Андрій має хороші шанси зайняти своє місце на правому фланзі. Зліва буде Арнаутович, в центрі, можливо, Феліппе Андерсон.



За нашими мірками, будь-який клуб Англії – це топ-клуб. Його бюджет – як сумарна вартість УПЛ. Ми не в тому місці знаходимось, щоб розповідати про це і перебирати.



В будь-якому разі, Динамо матиме платіж солідарності. До прикладу, він навіть є із продажу Роналду в Ювентус – МЮ та Спортінг отримують по своєму "шматочку" грошей, як вихователі. Це раз. Плюс, у Динамо може бути ще якийсь відсоток від наступних перепродажів гравця.



На скільки я знаю, Десна взагалі на цей платіж не претендує. Стосовно, ДЮШОРів всяких, то Динамо не повинно займатися їхньою перевіркою – їхню правоналежність має визначити ФФУ. Вони мають дати чітке пояснення, хто виховував Ярмоленка і є правонаступником на цей платіж", – цитує Франкова 1927.kiev.ua.