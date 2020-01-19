Франков шокований травмою Яремчука

Футбольний експерт та головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков прокоментував ушкодження українського легіонера бельгійського Гента Романа Яремчука.

"Втрата Романа Яремчука – це, знаєте... Це вам не Депай для збірної Нідерландів, це набагато важливіше, і тому гірше! У нас інших нападників ну не те щоб зовсім немає, але – ви мене зрозуміли. Слів так просто не підбереш.

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"Ахілл", він же ахіллове сухожилля – штука надзвичайно неприємна. Колись подібне ушкодження легко закінчувало кар’єру. Зараз медики ведуть мову про два-три місяці на відновлення, і немає підстав їм не довіряти – хоча хотілося б, звичайно, два від сили (що в середньому і є таким ось реальним терміном). Але тут вже від нас з вами залежить виключно встановлення позитивної аури за допомогою масових побажань Ромі здоров'я і процвітання", – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ушкодження, якого зазнав форвард збірної України та бельгійського Гента Роман Яремчук, виявилось значно серйознішим. Українця чекає операція і тривалий період реабілітації.

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