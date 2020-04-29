Франков порекомендував Динамо топ-тренера

Відомий журналіст Артем Франков спробував пофантазувати щодо київського клубу.

"Чого б домоглися з цим складом Динамо умовні Юрген Клопп або Хосеп Гвардіола? Чесно – без поняття.

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Але Клопп викликає більшу довіру, тому що він працював з Майнцом. Там він виріс як тренер з досить посередньою командою. Певний час він зберігав Майнц в Бундеслізі, але потім звідти вилетів. Хоча і після дуже серйозної боротьби.

Клопп продемонстрував вміння працювати на найнижчому рівні. Що стосується Гвардіоли і чого він досяг з молодіжною командою Барселони, після чого він потрапив в першу... Там все складніше", – розповів Франков для свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, нинішній наставник Динамо Олексій Михайличенко прийняв команду на початку нинішнього сезону після звільнення Олександра Хацкевича. Після 23-х турів УПЛ кияни розташувались на третій сходинці, поступаючись Зорі за додатковими показниками.

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