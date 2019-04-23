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Франков: Поки у Зеленського руки дійдуть до футболу, пройде багато часу

06:30 225 Читать на русском
Франков: Поки у Зеленського руки дійдуть до футболу, пройде багато часу
Володимир Зеленський / соцмережі

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповів про можливі зміни в українському футболі після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

"Хлопці з його "95-го кварталу" дуже спортивні, дуже хворіють і дуже близькі до збірної. Вони супроводжували збірну України на виїздах і вельми активно вболівали. Я думаю, що Зеленський і його команда будуть дуже не чужими футболу.

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Моє життя пов'язане з футболом на 90%, але я прекрасно розумію місце футболу в усіх цих розкладах – воно 25-е. У нас в країні маса інших проблем, крім футболу, і я думаю, що поки у Володимира Зеленського руки дійдуть до футболу (і чи дійдуть), пройде багато часу.

Інтерес до футболу в країні не дуже великий, про це говорить вкрай низька відвідуваність чемпіонату України. У середу подивимося, яка відвідуваність буде на Динамо – Шахтар.

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Футбольна громадськість в більшості також підтримала Зеленського. Київське Динамо – дуже демократична організація, там ніхто нікому не нав'язує свій вибір. І думки там зустрічалися різні. І думаю, що там відсоткове співвідношення таке ж, як і в цілому по країні. Як голосував донецький Шахтар, я не готовий говорити", – сказав Франков каналу 360.

Теги
Динамо Динамо Україна Україна Артем Франков Володимир Зеленський
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