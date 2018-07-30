Франков: Покарання Ісмаїлі пом'якшили рівно настільки, наскільки це потрібно Шахтарю

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков прокоментував скандальну ситуацію довкола дискваліфікації захисника Шахтаря Ісмаїлі.

"Моя думка щодо чергової дисциплінарної колізії досить проста, очевидна і, на мій погляд, логічна. Записано в Дисциплінарних правилах, що за агресивну поведінку дають від 3-х до 5-ти матчів дискваліфікації – потрібно давати від трьох до п'яти і нічого не вигадувати.

Не дали – отримайте підозру, що переростає в впевненість, що відсутність Ісмаїлі в матчі Динамо – Шахтар вам не пробачили б.

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Голова ж Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, який займається тлумаченням правил і висуває тезу, що, мовляв, найсильніші команди повинні грати в найсильніших складах, а закон штука вторинна – це за гранню добра і зла, це неймовірно і неприпустимо.

Тобто агресивну поведінку і справедливість вилучення вони визнали, але пом'якшили покарання рівно настільки, наскільки потрібно Шахтарю.

Проте хіба когось хоч трохи здивувало те, що сталося ?! Хіба не побачили ви за цим вкотре зловтішну усмішку, не почули мерзенне хіхікання ?!

Почитайте куди більш суворі і цілком кримінальні матеріали про діяльність нинішнього керівництва ФФУ – і ви зрозумієте, якщо раніше не склалося, що на цьому тлі питання Ісмаїлі виглядає сущою дрібницею.

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Якщо вже вони вирішили, що можуть робити все що заманеться абсолютно безкарно, якщо підтримує їх в цьому наша беззаконна дійсність – хлопці, про що тут говорити", – цитує Франкова Динамоманія з посиланням на журнал "Футбол".

Нагадаємо, захисника Шахтаря Ісмаїлі дискваліфікували на два матчі, що дозволить йому встигнути відбути покарання та зіграти у матчі 3 туру УПЛ проти Динамо.