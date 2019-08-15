Франков: Не дивуйтеся, якщо раптом вибір Динамо виявиться несподіваним

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у своєму Telegram-каналі прокоментував ситуацію з призначенням нового головного тренера в Динамо.

"Ви знаєте, трохи втомився від балаканини щодо нового головного тренера Динамо. Не факт, що там все вирішено. Всього лише потрібно дочекатися рішення. І не дивуйтеся, якщо раптом вибір виявиться несподіваним!" – написав Франков.

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До слова, більшість ЗМІ вважають головним претендентом на вакантну посаду Олексія Михайличенка, про призначення якого нібито можуть оголосити вже сьогодні.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з посади головного тренера київського Динамо після вильоту "біло-синіх" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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