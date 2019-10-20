Франков – Ярмоленку: Командочка в тебе виглядає так собі

Відомий журналіст та футбольний експерт Артем Франков прокоментував поразку лондонського Вест Хема в 9-му турі АПЛ.

"Ну ось, варто було Пеллегріні зайнятися експериментами і надати Ярмоленку відпочинок після матчів збірних... Звичайно, не тільки в цьому справа, відсутність Андрія в першому таймі не може бути єдиною причиною перемоги Евертона, яка виразно відклала або взагалі відправила казна-куди відставку Марко Сілви. Тим більше, після перерви Андрій вийшов, але перевага "синіх" не стала від цього менш явною.

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Відверто кажучи, там більше повинно було залітати, ніж два м'ячі (19:8 рахунок ударів, хоча це і не так уже й багато про що говорить). Не дарма я у Віті Вацка на записі не включив Ярмоленка в свою версію збірної світу. Гаразд, Андрію, в наступному турі відіграємся, але командочка у тебе виглядає так собі. Це ж аутсайдеру влетіли", – написав Франков у своєму каналі в телеграмі.

Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Вест Хем на виїзді програв Евертону – 0:2. Ярмоленко з'явився на полі у другому таймі, але не зміг допомогти команді уникнути поразки. Наразі команда Пеллегріні посідає 10 місце в турнірній таблиці.

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