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Франков – про Че Че: Не хочу висловлюватися надто грубо з приводу невміння використовувати гравця високого рівня

11:00 1072 Читать на русском
Франков – про Че Че: Не хочу висловлюватися надто грубо з приводу невміння використовувати гравця високого рівня
Артем Франков / соцмережі

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував продаж хавбека Че Че з Динамо в Сан-Паулу. Бразилець пробув в Україні трохи більше, ніж півроку.

"Скажу так: не хочу висловлюватися надто грубо з приводу невміння і небажання використовувати гравця високого рівня. Але що значить моє слово проти слова професіонала: він не футболіст або які там ще аргументи прозвучать на фінальній прес-конференції?

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Я не критикую тренерів – я тільки усвідомлюю, що бачу футбол трохи інакше, зокрема, зі зрозумілих причин не враховую, наскільки сильним може бути відторгнення легіонерів, як оптом, так і окремо; і скільки ще нефутбольних або не зовсім футбольних чинників може проявитися в процесі адаптації... Загалом, дуже і дуже шкода", – написав Франков у конференції на MatchDay.

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Теги
Динамо Динамо Сан-Паулу Сан-Паулу Артем Франков Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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