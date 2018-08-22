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Франк де Бур: В Аякса немає гри з глибини поля

20:41 426 Читать на русском
Франк де Бур: В Аякса немає гри з глибини поля
Франк ду Бур / Фото: соцмережі

Колишній наставник Аякса Франк де Бур поділився очікуваннями на матч своєї екс-команди проти Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Зараз у Аякса гарна якість футболу. Моя команда з Вертонгеном, Алдервейрелдом і Еріксеном теж була дуже гарною. Зараз ви бачите хороший мікс – молоді талановиті футболісти з досвідченими гравцями.

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У Хунтелаара більше немає швидкості для закидів м'яча з глибини. Зієш і Тадіч йдуть до м'яча біля штрафного майданчика суперника, тому у команди немає гри з глибини. Я трохи схвильований через це", – цитує де Бура Voetbalzone.

Матч плей-офф Ліги чемпіонів Аякс – Динамо розпочнеться сьогодні о 22:00.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс

live 50'
3 : 1
Динамо
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Аякс Аякс Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Франк де Бур Франк де Бур
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