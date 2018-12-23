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Франк де Бур очолив Атланту з МЛС – у неї сватали Пуйоля

19:46 274 Читать на русском
Франк де Бур очолив Атланту з МЛС – у неї сватали Пуйоля
Франк де Бур / Соцмережі

Колишній тренер Інтера та Аякса Франк де Бур став новим головним тренером Атланти Юнайтед.

Чемпіон МЛС Атланта Юнайтед офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Франка де Бура. Наставник підписав багаторічний контракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на посаду тренера Атланти може бути призначений колишній капітан Барселони Карлес Пуйоль.

До слова, де Бур раніше тренував Аякс, міланський Інтер та англійський Крістал Пелас.

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Теги
Світ Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль МЛС Франк де Бур Франк де Бур
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