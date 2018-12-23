Франк де Бур очолив Атланту з МЛС – у неї сватали Пуйоля

Колишній тренер Інтера та Аякса Франк де Бур став новим головним тренером Атланти Юнайтед.

Чемпіон МЛС Атланта Юнайтед офіційно оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Франка де Бура. Наставник підписав багаторічний контракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на посаду тренера Атланти може бути призначений колишній капітан Барселони Карлес Пуйоль.

До слова, де Бур раніше тренував Аякс, міланський Інтер та англійський Крістал Пелас.

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