France Football запровадить нову нагороду для найкращого воротаря світу

Відтепер і голкіпери матимуть свою нагороду – новий трофей вручатиметься щорічно.

Видання France Football оголосило, що відтепер щороку вручатиме найкращому воротареві світу трофей імені Яшина. Ця нагорода іменована на честь легендарного в минулому голкіпера московського Динамо Льва Яшина, що залишається єдиним воротарем в історії, який отримав "Золотий м'яч". Це трапилось у далекому 1963 році.

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Приз вперше вручать цього року, а список претендентів буде оголошено 21 жовтня у Франції. У переліку представлять десятку кращих воротарів світу за версією France Football.

Нагадаємо, Яшин – олімпійський чемпіон 1956 р. і чемпіон Європи 1960 р., п'ятикратний чемпіон СРСР, заслужений майстер спорту СРСР. Також він визнаний найкращим воротарем XX століття за версіями ФІФА, МФФІІС, World Soccer, France Football і Placar.

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