Під час церемонії France Football вирішили вшанувати футбольних легенд, які пішли на той світ впродовж 2020-2021 років. При цьому, організатори забули включити туди легендарного форварда збірної Італії Паоло Россі.

Помер чемпіон світу у складі збірної Італії Паоло Россі

Як повідомляє Football Italia, France Football вже перепросили дружину чемпіона світу та пообіцяли компенсувати церемонією, яку планують провести вже у січні.

Нагадаємо, Россі є чемпіоном світу 1982 року у складі збірної Італії та найкращим бомбардиром цього турніру. У тому ж році він отримав нагороду "Золотий м'яч" як найкращий футболіст Європи.

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