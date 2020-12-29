France Football назвав символічну збірну останнього десятиліття – тотальна домінація Реала та Барселони

Авторитетне видання France Football представило збірну найкращих гравців за період з 2010 по 2020 роки.
Місце у воротах зайняв колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс.
Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви
Захист склали гравці Реала Марсело та Серхіо Рамос, до яких долучились Вірджил ван Дейк та Філіп Лам.
У півзахисті знайшлось місце легендам Барселони та збірної Іспанії Хаві та Андресу Іньєсті, компанію яким склав хавбек Реала Лука Модріч.
Барселона підбила підсумки десятиліття – каталонці та Мессі найкращі за кількома параметрами
Нападниками прогнозовано обрали одвічних суперників – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Останнім гравцем цієї символічної збірної поставили найдорожчого гравця світу Неймара.