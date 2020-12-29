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France Football назвав символічну збірну останнього десятиліття – тотальна домінація Реала та Барселони

16:08 379 Читать на русском
France Football назвав символічну збірну останнього десятиліття – тотальна домінація Реала та Барселони
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / Blancos

Авторитетне видання France Football представило збірну найкращих гравців за період з 2010 по 2020 роки.

Місце у воротах зайняв колишній голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс.

Роналду не знайшлося місця серед легенд – іспанське видання презентувало збірну усіх часів з двома екс-партнерами Шеви

Захист склали гравці Реала Марсело та Серхіо Рамос, до яких долучились Вірджил ван Дейк та Філіп Лам.

У півзахисті знайшлось місце легендам Барселони та збірної Іспанії Хаві та Андресу Іньєсті, компанію яким склав хавбек Реала Лука Модріч.

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Нападниками прогнозовано обрали одвічних суперників – Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Останнім гравцем цієї символічної збірної поставили найдорожчого гравця світу Неймара.

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