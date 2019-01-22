"Фран забиватиме за Динамо, я гарантую", – батько Соля – про переїзд сина в Київ

Батько Франа Соля Франциско завітав у табір Динамо в Марбельї та поспілкувався із прес-службою київського клубу.

"Перехід в Динамо? Абсолютно нормально сприйняли цю ситуацію, це буле рішення сина, і ми з дитинства підтримуємо його бажання та вибір. Він сказав, що хоче у Динамо.

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Вже більше чотирьох років він грав у Нідерландах і трохи притупилося й приїлося, плюс такий гранд як Динамо Київ. Фран буде забивати голи, я вам гарантую.

Звичайно, я не хочу применшувати якісь клуби, клуб, де грав Фран. Там прекрасні люди, прекрасні партнери, але йому доводилось чи не самотужки створювати собі моменти, створювати голи. Йому часто доводилось ледве не самотужки подавати кутові й їх завершувати.

В Динамо інші партнери, інший рівень футболістів. Сподіваюсь, що буде й більше нагод для взяття воріт. Хотілося б відкрити лік голів за киян в матчі проти Олімпіакоса.

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