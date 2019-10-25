Фран Соль в захваті від патріотизму українців

Нападник Динамо Фран Соль розповів, чим відрізняється життя в Україні та Нідерландах.

"Я уявляв, що нідерландці – люди холодні, закриті і нетовариські, але насправді виявилося, що вони порядні, відкриті і доброзичливі. Тому, коли я їхав в Україну, я не забивав собі голову.

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Чим Україна краща за Нідерланди? Стилем і ритмом життя. Нідерланди – нудна країна. Україна веселіша і різноманітніша. У вас більше видів дозвілля, кращі ресторани та смачніша кухня.

Футбол в Україні подобається натуральними газонами. В Нідерландах сім із десяти газонів штучні. Також мені подобається ваша практика виконання національного гімну перед кожним матчем. Навіть маленькі діти співають. Це зворушливо і привабливо. Якби я був українцем, то пишався б цим. Ні в Іспанії, ні в Нідерландах нічого подібного немає", – поділився Соль в інтерв'ю журналу Футбол.

До слова, Соль провів 7 матчів у складі Динамо в сезоні 2019/20, відзначившись 1 асистом.

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