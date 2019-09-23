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Фран Соль розповів, чому не дарує футболки вболівальникам після матчів – причина вражає

14:30 678 Читать на русском
Фран Соль розповів, чому не дарує футболки вболівальникам після матчів – причина вражає
Фран Соль / ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо у соціальній мережі пояснив, чому він і гравці його команди перестали презентувати фанатам свої футболки після матчів.

Екс-гравець голландського клубу Вілем ІІ Фран Соль обурливо відреагував на закиди вболівальників щодо того, чому він і гравці Динамо відмовляються дарувати прихильникам свої футболки. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він виклав фото, де на одному з сайтів продається його ігрова форма.

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"Неймовірно. Якщо хтось цікавиться, чому ми більше не роздаємо футболки, то це через таких людей, як цей хлопець", – написав Соль у коментарі до оголошення про продаж його бутс і ігрової форми.

Нагадаємо, на такий крок гравців змусили масові оголошення про продаж атрибутики динамівців. Раніше в мережі можна було з легкістю знайти футболки Бурди, Буяльського, Миколенка, Піваріча, Сидорчука та інших. Зрештою і просять за не нову форму немалі гроші – від 1100 до 2100 грн. А футболки з автографами вартують у три-чотири рази дорожче.

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Теги
Динамо Динамо Футбольні бутси Віталій Миколенко Віталій Миколенко Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Микита Бурда Микита Бурда Фран Соль Фран Соль
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