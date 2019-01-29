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Фоззі: Якщо Шевченко викличе Ракицького до збірної України, гру буде зірвано

19:23 2626 Читать на русском
Фоззі: Якщо Шевченко викличе Ракицького до збірної України, гру буде зірвано
Олександр "Фоззі" Сидоренко / фото із соцмереж

Учасник групи ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко розповів про можливі наслідки виклику в збірну України Ярослава Ракицького після його переходу в Зеніт.

"Ракицький... Якісний гравець. На мою думку, якби Луческу не були так потрібні під ліміт центральні захисники з українським паспортом, він міг би грати в середині поля. З таким ударом і пасом він би став в нагоді збірній.

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Щодо руки біля серця... Знову, на моє особисте переконання, відкритий противник кращий за тих, хто співає гімн, але "тримає путіна в кишені". Він хоча б не бреше.

Але. Якщо Шевченко викличе його до збірної, гру буде зірвано. В будь-якому місті, гадаю. Мені так шкода, що життя не відповідає сподіванням, але світ звузився. Хто не з нами, той проти нас. Третього нє дано", – написав Фоззі на своїй сторінці у Фейсбук.

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Теги
Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Сидоренко (Фоззі) Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Україна Україна Збірна України
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