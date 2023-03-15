Найкращим тренером без головного європейського клубного турніру FourFourTwo назвав чинного наставника Атлетіко Дієго Сімеоне. "У Сімеоне є ще достатньо часу, щоб визначити свою тренерську спадщину", – йдеться в матеріалі.

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Друге місце в цьому рейтингу посів колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер. Слідом за ним на третьому місці опинився екс-наставник київського Динамо Валерій Лобановський. "Лобановський, який вірив у науку, аналітику і періоди високої інтенсивності пресингу, керував збірною СРСР на двох чемпіонатах світу і виводив її у фінал Євро-1988. Але досягнення в Динамо превалюють над цим: 13 чемпіонських титулів і два тріумфи в Кубку володарів Кубків. Якби він дійшов до фіналу Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів, то напевно очолив би цей рейтинг", – зазначає видання.

Шосте місце в цьому рейтингу посів чинний наставник Динамо Мірча Луческу.

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