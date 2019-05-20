Фосу-Менса став найшвидшим гравцем сезону в АПЛ – він належить Манчестер Юнайтед

Англійська Прем'єр-ліга визначила десятку найшвидших футболістів у сезоні, що минув. Очолив рейтинг оборонець лондонського Фулхема Тімоті Фосу-Менса.
Нідерландець, права на якого належать МЮ, розвинув швидкість 35,27 км/год, повідомляє Daily Mail.
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Такий показник дозволив Фосу-Менсі випередити оборонця Манчестер Сіті Кайла Вокера (35,27 км/год), захисника Вулверхемптона Рубена Вінагре (35,2 км/год), вінгера Ман Сіті Лероя Сане (35,18 км/год) та оборонця Ньюкасла ДеАндре Єдліна (35,17 км/год).
Також топ-10 доповнили Жерар Деулофеу, Феліпе Андерсон, Дівок Оріджі, Патрік ван Анхольт, а також, доволі несподівано, голкіпер Фулхема Серхіо Ріко.
Відзначимо, що минулого сезону найбільшу швидкість розвинув Сане – 35,48 км/год.
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