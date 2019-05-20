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Фосу-Менса став найшвидшим гравцем сезону в АПЛ – він належить Манчестер Юнайтед

20 травня 18:28 530 Читать на русском
Фосу-Менса став найшвидшим гравцем сезону в АПЛ – він належить Манчестер Юнайтед
Тімоті Фосу-Менса (ліворуч) / Reuters

Англійська Прем'єр-ліга визначила десятку найшвидших футболістів у сезоні, що минув. Очолив рейтинг оборонець лондонського Фулхема Тімоті Фосу-Менса.

Нідерландець, права на якого належать МЮ, розвинув швидкість 35,27 км/год, повідомляє Daily Mail.

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Такий показник дозволив Фосу-Менсі випередити оборонця Манчестер Сіті Кайла Вокера (35,27 км/год), захисника Вулверхемптона Рубена Вінагре (35,2 км/год), вінгера Ман Сіті Лероя Сане (35,18 км/год) та оборонця Ньюкасла ДеАндре Єдліна (35,17 км/год).

Також топ-10 доповнили Жерар Деулофеу, Феліпе Андерсон, Дівок Оріджі, Патрік ван Анхольт, а також, доволі несподівано, голкіпер Фулхема Серхіо Ріко.

Відзначимо, що минулого сезону найбільшу швидкість розвинув Сане – 35,48 км/год.

Топ-10 найшвидших футболістів АПЛ у сезоні 2017/18 – у рейтингу 5 захисників

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