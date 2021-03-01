Нідерландський захисник Байєра Тімоті Фосу-Менса не зможе зіграти на майбутньому чемпіонаті Європи, повідомляє видання L'Equipe.

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23-річний оборонець наприкінці першого тайму матчу проти Фрайбурга (1:2) зазнав травми і був замінений на екс-динамівця Александара Драговіча. Обстеження виявило у гравця розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Термін відновлення триватиме від шести до дев'яти місяців, а це означає, що Тімоті не допоможе своїй національній команді на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Фосу-Менса перейшов у Байєр з Манчестер Юнайтед у січні 2021 року – він встиг провести за німецьку команду сім матчів.

До слова, збірна Нідерландів – суперник збірної України у групі С на майбутньому Євро.

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