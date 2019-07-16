"Forza, Руслан!" – Шаблій прокоментував довгоочікуваний трансфер Маліновського в Аталанту

Агент хавбека поділився думкою щодо переходу свого підопічного в італійський клуб.

"Ми завершили дуже складний і дуже важливий трансфер. Руслан Маліновський перейшов в італійську Аталанту. Контракт на п'ять років і тепер нова історія для Маліновського. Друже, я радий тебе привітати з цією подією і бажаю тобі успіху! Я завжди тебе ставлю в приклад молодим гравцям.

Маліновський офіційно перейшов у Аталанту

Разом ми пройшли довгий шлях – спочатку спробували свої сили в європейському футболі, після оренди підписали повноцінний контракт. Завдяки своїй цілеспрямованості ти став одним з найкращих гравців в бельгійській лізі і тепер будеш грати в одному з найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Ти топ! Forza, Руслан!" – написав Шаблій у своєму Instagram.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А