"Фенербахче набагато слабше за Динамо. Цю команду динамівці повинні були перегравати. На сьогодні – це слабка команда. Вони не розуміють один одного, дуже багато помилок в передачах. Немає відпрацьованої атаки – є тільки масовий набіг.

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Я помилявся, коли думав, що Фенербахче є командою, яка може показати гру. Вони не показали абсолютно нічого. Кияни виграли закономірно. Гравці Фенербахче крім одного моменту, де добре зіграв Бущан, нічого не створили. Динамо виглядало набагато краще – у Циганкова було два моменти, Забарний теж міг забивати.

Вплинуло і вилучення: зайвий гравець і забираються сили у відборі, але кияни виграли по праву. Вони повинні були проходити далі. Психологічно, вилучення допомагало нашій команді. Нападників в Динамо нема. Так, працьовитість є, але немає почуття голу. Вони не забивні", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо у більшості у доданий час дотисло Фенербахче (2:1) і вийшло у 3-й тур кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським Штурмом.

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