Ньюкасл в трансферне вікно планує підсилити лінію атаки. "Сороки" зацікавилися форвардом Барселони Ферраном Торресом.

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Як повідомляє Жерар Морено, Ньюкасл вже розпочав перемовини з "кулес". Англійський клуб надіслав першу пропозицію "кулес" щодо гравця. "Сороки" готові заплатити "блаугранас" за Торреса 15 мільйонів євро, а ще п'ять додати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що Ферран вже виступав в АПЛ, коли був частиною команди Гвардіоли. З Манчестер Сіті нападник перейшов в Барселону у 2022 році. Загалом Торрес відіграв за "кулес" у 113 матчах, в яких забив 25 голів та віддав 13 асистів.

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