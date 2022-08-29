Напередодні, приблизно о першій, ночі щонайменше четверо молодиків у масках вдерлися в будинок 33-річного габонця, повідомляє El Pais.

Поліція затримала банду, яка пограбувала Роналдо, Верратті та 15 футболістів – вони вкрали мільйони

За інформацією джерела, грабіжники погрожували Обамеянгу та його дружині. У них була вогнепальна зброя та металеві труби. Футболісту завдали тілесних ушкоджень. Зрештою, зловмисникам вдалося отримати доступ до сейфу, звідки вони забрали коштовності та втекли.

Зауважимо, що в Іспанії футболісти часто стають жертвами грабіжників, але зазвичай вони проникають у будинки, коли гравці на матчах своїх команд. На початку липня поліції вже вдалося викрити одне злочинне угрупування, від якого постраждали щонайменше 15 футболістів.

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