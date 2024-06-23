Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував нападника Мірлінда Даку за його викрики після матчу з Хорватією.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, форвард збірної Албанії пропустить два матчі. Даку підштовхнув фанатів національної команди до антисербських та антимакедонських вигуків. Самого Мірлінда звинувачують у тому, що він сказав: "Й***ні серби", "й***ні македонці". Форвард перепросив за свою поведінку, але УЄФА санкції залишив в дії.

Збірна Албанії має один бал, як і Хорватія, і перебуває на третій сходинці. Італія – друга з трьома балами, а Іспанія очолює таблицю з шістьма очками. У третьому турі групового етапу Албанія зіграє проти іспанців.

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