Гравець "біло-червоних" після матчу з "блаугранас" викликав гнів футбольних вболівальників, які висловили його у соцмережах. Це дуже засмутило Таті Кастельяноса.

"Він плакав у роздягальні": наставник Жирони виправдав жадібного форварда, який не дав Циганкову забити Барселоні

Аргентинський гравець Жирони видалив всі свої акаунти в Twitter та Instagram після вчорашнього матчу на Камп Ноу. Фанати накинулися на форварда за помилки, які він допустив в грі проти "блаугранас". Зокрема, він не віддав пас на Віктора Циганкова, який перебував у кращій позиції для того, щоб завдавати удару по воротах тер Штегена. Наставник команди Мічел Санчес розповів, що Кастельянос дуже хвилювався через свої помилки та плакав у роздягальні.

El jugador del @GironaFC TATY CASTELLANOS s’ha borrat tant el Twitter com l’Instagram després del partit d’ahir al Camp Nou. L’argentí va errar una ocasió molt clar, va ser canviat i va acabar plorant al vestuari.



Les xarxes socials tenen coses bones, però MOLTES dolentes. pic.twitter.com/bTFPaRAV71 — Nil Solà (@Nilsola10) April 11, 2023

Нагадаємо, що зустріч між Барселоною та Жироною закінчилась внічию 0:0. Форварда "біло-червоних" замінили на 60 хвилині гри. Кастельянос зіграв за Жирону в чемпіонаті Іспанії у 27 матчах та забив шість голів.

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