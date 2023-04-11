Форвард Жирони видалився з соцмереж через інцидент з Циганковим – фанати виявились безжальними
Нападника Жирони Таті Кастельяноса засмутили коментарі фанатів після матчу з Барселоною.
Гравець "біло-червоних" після матчу з "блаугранас" викликав гнів футбольних вболівальників, які висловили його у соцмережах. Це дуже засмутило Таті Кастельяноса.
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Аргентинський гравець Жирони видалив всі свої акаунти в Twitter та Instagram після вчорашнього матчу на Камп Ноу. Фанати накинулися на форварда за помилки, які він допустив в грі проти "блаугранас". Зокрема, він не віддав пас на Віктора Циганкова, який перебував у кращій позиції для того, щоб завдавати удару по воротах тер Штегена. Наставник команди Мічел Санчес розповів, що Кастельянос дуже хвилювався через свої помилки та плакав у роздягальні.
Нагадаємо, що зустріч між Барселоною та Жироною закінчилась внічию 0:0. Форварда "біло-червоних" замінили на 60 хвилині гри. Кастельянос зіграв за Жирону в чемпіонаті Іспанії у 27 матчах та забив шість голів.
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