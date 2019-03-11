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Форвард Жирони Стуані повторив рекорд Ла Ліги, забивши пенальті у ворота Валенсії

10:20 295 Читать на русском
Форвард Жирони Стуані повторив рекорд Ла Ліги, забивши пенальті у ворота Валенсії
Крістіан Стуані / Соцмережі

Нападник Жирони Крістіан Стуані повторив унікальне досягнення у Ла Лізі.

22’ Хонас Рамальйо
83’ Крістіан Стуані
 
Гонсалу Гедеш 14’
Даніель Парехо 53’
Факундо Ронкалья 72’
Ферран Торрес 90’

У 27 турі чемпіонату іспанії Жироно зустрічалась з Валенсією. На 83-ій хвилині матчу Крістіан Стуані реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:2.

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Цей 11-метровий удар став 15-им для 32-річного уругвайця у Ла Лізі. Цікавим є те, що нападник реалізував усі 15 ударів з пенальті у чемпіонаті Іспанії та повторив рекорд Маноло Альфаро, який також може похвалитись 100% реалізацією 15 пенальті.

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Зауважимо, що цей гол не допоміг Жироні зачепитись за очки у матчі з Валенсією. Поєдинок завершився перемогою "кажанів" з рахунком 3:2.

Теги
Іспанія Крістіан Стуані Крістіан Стуані Жирона Жирона Жирона - Валенсія
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