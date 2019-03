Форвард Жирони Стуані повторив рекорд Ла Ліги, забивши пенальті у ворота Валенсії

Нападник Жирони Крістіан Стуані повторив унікальне досягнення у Ла Лізі.

У 27 турі чемпіонату іспанії Жироно зустрічалась з Валенсією. На 83-ій хвилині матчу Крістіан Стуані реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:2.

Цей 11-метровий удар став 15-им для 32-річного уругвайця у Ла Лізі. Цікавим є те, що нападник реалізував усі 15 ударів з пенальті у чемпіонаті Іспанії та повторив рекорд Маноло Альфаро, який також може похвалитись 100% реалізацією 15 пенальті.

Зауважимо, що цей гол не допоміг Жироні зачепитись за очки у матчі з Валенсією. Поєдинок завершився перемогою "кажанів" з рахунком 3:2.

15 - Christian Stuani has scored all his shots from the penalty spot in Primera División (15/15), the most for a player in #LaLiga ever with 100% of penalty shot conversion rate alongside Manolo Alfaro. Infallible pic.twitter.com/6YxCZplM1k