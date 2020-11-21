"Потенційна потреба зіграти замість збірної України в Швейцарії? Ми теж про це чули – всі сидять у телефонах, читають новини… З фізичної точки зору після важкої сніжної боротьби, це було б важко зробити.

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Але якщо б довелося їхати грати за національну збірну, думаю, ні в кого не виникло б жодних питань, знайшлися б сили… Це ж національна збірна – мрія кожного, хто причетний до футболу. Ми граємо за країну, і, якщо треба, поїхали б і спробували довести, що ми теж можемо грати на такому рівні", – цитує Шевцова офіційний сайт Десни.

Нагадаємо, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через коронавірус у "синьо-жовтих". Тому УАФ розглядала можливість проведення поєдинку у випадку заміни головної команди молодіжною.

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