Форвард збірної Шотландії залякує Україну своєю формою: "Я – жорсткий"
18:13 - Читать на русском
Нападник Саутгемптона Че Адамс зізнався, що повністю готовий до дуелі з українцями.
"Чудово почуваюсь. Я тренувався вранці і почуваюсь краще. Це один з тих матчів, який ми маємо подолати та показати грандіозний виступ.
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Я – жорсткий, я можу грати. Якби було гірше, то не зміг би, але я у формі та готовий вийти", – цитує Адамса Daily Record.
До слова, раніше наставник "кельтів" Стів Кларк ставив під сумнів появу у матчі Адамса, скаржачись на вірус в команді.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.
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