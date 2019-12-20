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Форвард збірної Німеччини став найкращим гравцем місяця у Бундеслізі

21:38 99 Читать на русском
Форвард збірної Німеччини став найкращим гравцем місяця у Бундеслізі
Тімо Вернер / Eurosport

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер визнаний найкращим гравцем листопада в елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини.

В 4 матчах у листопаді 23-річний форвард забив 7 голів. У голосуванні за найкращого гравця місяця він випередив Філіпа Макса (Аугсбург), Марселя Забітцера (РБ Лейпциг), Патріка Хермана (Борусія М), Крістофера Нкунку (РБ Лейпциг) і Мілота Рашіцу (Вердер), інформує офіційний твіттер Бундесліги.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Вернер демонструє вражаючу результативність – в його активі 18 голів у 16 матчах Бундесліги. У бомбардирських перегонах він поступається лише Роберту Лєвандовскі, який забив на 1 гол більше.

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Тімо Вернер Тімо Вернер Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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