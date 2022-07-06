Нідерландець став гравцем Бешикташа. До Стамбулу Вегхорст перебрався на правах оренди. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Відтак, 29-річний форвард не буде грати у Чемпіоншипі, куди вилетів Бернлі. Сподіваючись врятуватися, "бордові" взимку купили Вегхорста у Вольфсбурга за 17 млн євро, але інвестиції не виправдалися. Нападник відіграв просто ганебно – забив лише 2 голи у 20-ти матчах.

До слова, Бешикташ також провалив минулий сезон, скотившись від чемпіонства до підсумкового шостого місця в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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