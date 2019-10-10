Форвард збірної Литви Новіковас: Приїхали до України за перемогою

Форвард збірної Литви Арвідас Новіковас поділився очікуваннями від матчу відбору до Євро-2020 проти України.

"В збірної Литви гарний настрій. Приїхали в Україну перемагати в матчі, грати до кінця. У нас багато травмованих, але ми маємо ким їх замінити. Так що будемо грати до кінця.

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У нас вже немає шансів потрапити на Євро, але ми хочемо показати своїм вболівальникам, що вміємо грати у футбол. Повинні підготуватися до наступної кваліфікацію, щоб спробувати вийти вже кудись", – поділився Новіковас в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові національна команда прийматиме збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.

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