Саму Омородіон проводить феноменальний сезон у складі Порту. Після того, як він забив 12 м'ячів у 13 матчах за "драконів", головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вперше викликав його в "Фурію роху". Під час свого інтерв'ю Mundo Deportivo Омородіон заявив, що хоче змінити своє ім'я на Саму Агехова. Це – дівоче прізвище його матері.

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"Я роблю все для неї і для того, щоб вона мною пишалася. Вона найважливіша жінка в моєму житті, вона завжди мені допомагала. Це відіграє основоположну роль, це опора мого життя, без нього я не знаю, що б я робив.

Мій виклик до збірної Іспанії? На той час, коли я зателефонував їй, щоб сказати їй, вона про це вже знала. Вона почала плакати, я дуже радий за неї і дуже пишаюся всім, що роблю, і тим, що мені вдається пережити це разом із нею", – сказав форвард.

Два наступні матчі Іспанія зіграє проти збірних Данії та Швейцарії.