Астон Вілла готується до ймовірного продажу Оллі Воткінса – за інформацією GOAL, клуб проявляє інтерес до нападника Порту Самуеля Омородіона, якого розглядають як головного кандидата на заміну англійцю.

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Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у трансфері Воткінса цього літа, і у разі його відходу Астон Вілла спробує підписати 21-річного іспанця. Порту оцінює свого гравця у 80 мільйонів євро, хоча стартові переговори можуть початися з позначки 70 мільйонів.

Омородіон перебрався до Порту з Атлетіко влітку 2023 року за 30 мільйонів євро, але клуб одразу виплатив лише половину суми. Ще 12 мільйонів євро було сплачено нещодавно – наразі невідомо, чи всі борги перед Атлетіко вже погашено.

У минулому сезоні Омородіон провів 45 матчів і забив 27 голів, що зробило його одним із найяскравіших молодих форвардів у Європі. Утім, Порту готовий розглянути пропозиції про трансфер, аби покращити фінансову ситуацію.

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