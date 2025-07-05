Челсі визначився з трансферною вартістю Крістофера Нкунку, якого може продати цього літа за 41 мільйон євро, повідомляє The Mirror. Це значно менше, ніж 61 мільйон, які лондонці витратили на нападника у 2022 році.

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У Челсі вважають, що Нкунку не входить у плани Енцо Марески, особливо після підписання Ліама Ділепа, Жоау Педро та Джеймі Байно-Гіттенса з Борусії Д.

Челсі також змушений продавати гравців для балансування фінансів – УЄФА вже оштрафував клуб на 31 мільйон євро за порушення фінансової дисципліни.

Манчестер Юнайтед, який шукає нові варіанти в атаку, включив Нкунку до списку потенційних підписань. У пріоритеті наразі перехід Бріана Мбеумо з Брентфорда, однак після завершення цього трансферу "дияволи" можуть активізуватись і щодо Нкунку.

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