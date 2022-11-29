Нападник Реала і збірної Бразилії Родріго поспілкувався з Роналдо після матчу проти Швейцарії (1:0). Відео розмови стало вірусним у соцмережах.

Роналдо у Катарі бере інтерв'ю у гравців збірної Бразилії після матчів Мундіалю. У понеділок його гостем став Родріго, який вийшов на заміну і допоміг "селесао" вирвати перемогу над Швейцарією.

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Наприкінці інтерв'ю нападник Реала потиснув руки легендарному Феномену. Після цього Родріго кілька разів торкнувся ніг Роналдо, а потім погладив свої ноги, неначе намагаючись вкрасти частинку таланту дворазового чемпіона світу.

Роналдо у відповідь на це не зумів стримати сміху. Головне, щоб цим жестом Родріго не перетягнув на себе серію серйозних травм, які під час кар'єри спіткали знаменитого "Зубастика".

Нагадаємо, Бразилія вже забезпечила собі путівку в плей-офф ЧС-2022. У третьому турі підопічні Тіте зіграють проти Камеруну.

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