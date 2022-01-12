Донецький клуб не зміг переконати Хуліана Альвареса спробувати свої сили в УПЛ.

Нападник Рівер Плейта Хуліан Альварес відмовився від трансферу в Шахтар, повідомляє Inter-news.it.

Баварія увімкнулась в боротьбу за трансферну ціль Шахтаря – Барса, Реал та інші гранди в конкурентах

"Гірники" пропонували за футболіста 20 млн євро, але форвард відхилив пропозицію, знаючи про інтерес інших клубів. Нагадаємо, окрім "помаранчево-чорних" гравцем збірної Аргентини цікавляться Манчестер Юнайтед, Інтер, Атлетіко і Севілья.

До слова, у поточному сезоні Альварес провів за "мільйонерів" 21 матч, в яких забив 18 голів і віддав 7 результативних передач. Його контракт з Рівер Плейт чинний до 31 грудня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Велика дилема Шахтаря: "гірники" ризикують втратити лідера безкоштовно – АПЛ і люди Лєвандовскі