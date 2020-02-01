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Форвард Ювентуса перейшов у Андерлехт

11:01 17
Форвард Ювентуса перейшов у Андерлехт
Марко П'яца / ФК Ювентус

Нападник збірної Хорватії Марко П’яца продовжить свою кар’єру в Лізі Жупіле.

Бельгійський Андерлехт підписав хорватського форварда Ювентуса Марко П'яцу, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

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24-річний гравець поповнив команду "пурпурно-білих" на правах оренди і виступатиме за свій новий клуб до 30 червня 2020 року.

Перейшовши у Ювентус з загребського Динамо у 2016 році за 23 млн євро, Марко встиг пограти у оренді в Шальке та Фіорентині. За Ювентус, контракт з яким розрахований до червня 2021 року, він зіграв лише 21 поєдинок, забивши єдиний гол у Лізі чемпіонів проти Порту у сезоні 2016/17.

У поточному сезоні П’яца практично не грав за "стару синьйору", пропустивши старт сезону через серйозну травму. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 7,5 млн євро.

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Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Марко П'яца Марко П'яца Ювентус Ювентус Андерлехт Андерлехт Бельгія Трансфери
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