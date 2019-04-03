Форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі – фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті

Нападник Ювентуса Мойзе Кін піддався расистським образам під час гостьового матчу 30-го туру Серії А проти Кальярі.

На 85-ій хвилині 19-річний форвард Ювентуса відзначився забитим голом та відсвяткував його перед трибунами вболівальників Кальярі.

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Фанати почали освистувати Кіна та кричати расистські вигуки. Партенерам нападника по Ювентусу довелось забирати Кіна від трибун суперника.

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До слова, минулого року про дискримінацію на расистському підґрунті на стадіоні Кальярі розповідав інший гравець Ювентуса Блез Матюйді.